Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - 20-Jähriger flüchtet nach Unfall

Trotz der Aufforderung eines Zeugen fuhr am Donnerstag ein Autofahrer nach einem Unfall in Laupheim weiter.

Ulm (ots)

Der Zeuge hatte beobachtet, wie gegen 13.15 Uhr ein Opelfahrer in Baustetten rückwärts gegen einen BMW fuhr. Der sei in einer Parkbucht in der Ritter-Heinrich-Straße gestanden. Der Zeuge habe noch versucht, den Opelfahrer zum Anhalten zu bewegen. Dennoch sei er davon gefahren. Die Polizei ermittelte den Fahrer, der jetzt mit einer Strafanzeige rechnen muss. Der Sachschaden an den Autos beträgt jeweils etwa 1.000 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich das Kennzeichen des Verursachers zu notieren und sich zu melden. Wie in diesem Fall hilft das dem Besitzer der beschädigten Sache, dass er nicht auf dem Schaden sitzen bleibt.

