POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Einbrüche in Firma und Gaststätte

In der Nacht zum Donnerstag waren in Schemmerhofen Einbrecher unterwegs.

Laut Polizeiangaben gingen die Unbekannten zu einem Gebäude in der Industriestraße. Dort drückten sie ein gekipptes Fenster auf und gelangten so in das Innere. Sie suchten nach Brauchbarem, machten aber nach derzeitigen Erkenntnissen keine Beute. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Auch in der Alten Biberacher Straße war der Einstieg durch ein gekipptes Fenster für die Unbekannten leicht möglich. In der Gaststätte brachen sie zwei Automaten auf und stahlen Geld. Die Schadenshöhe ist noch unklar. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07392/96300 an das Polizeirevier Laupheim.

Hinweis der Polizei: Geschäfte, Gaststätten, Büros und andere Gewerberäume sind nach polizeilicher Erfahrung immer wieder das Ziel von Einbrechern. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Schemmerhofen und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

