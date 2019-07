Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190729.1 Hohenlockstedt: Habitat Festival - friedlich aber drogenlastig

Hohenlockstedt (ots)

Vom 25. bis 29. Juli 2019 fand zum wiederholten Male das Habitat Festival auf dem Flugplatzgelände am Hungrigen Wolf statt. Die Technoveranstaltung wurde nach Angaben des Veranstalters von rund 7400 Menschen besucht und über die Tage durch ein entsprechendes Polizeiaufgebot begleitet. Zudem wurden intensive Vor und Abreisekontrollen durchgeführt. Während die Veranstaltung selbst sehr ruhig und friedlich verlief, wurden durch die Kräfte auf dem Gelände -aber auch in den Kontrollen - 46 Verstöße wegen unerlaubten Besitzes von Rauschgift festgestellt. Bei den An- und Abfahrten wurden 15 Autofahrer kontrolliert und angezeigt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Bei den fest- und sichergestellten Drogen handelt es sich überwiegend um Amphetamine und Cannabis. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass Alkohol auf dieser Art Festival so gut wie keine Rolle spielte - Drogen hingegen gefühlt allgegenwärtig waren.

