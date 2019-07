Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190726.3 Itzehoe: Brandstiftung in Itzehoe

Itzehoe (ots)

Nachdem am Donnerstagnachmittag in Itzehoe in einem Innenhof Mülltonnen in Flammen aufgegangen sind, laufen die Ermittlungen der Itzehoer Kripo.

Gegen 15.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, weil im Hof eines Hauses in der Neue Straße vier Mülltonnen brannten. Die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe löschte das Feuer zügig ab - neben den Tonnen selbst wurde eine Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Zu Personenschäden kam es nicht. Zeitnah ermittelten die Einsatzkräfte einen Mann, der für das Inbrandsetzen der Behältnisse möglicherweise verantwortlich gewesen sein könnte. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Merle Neufeld

