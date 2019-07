Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190726.4 Itzehoe: Betrunken auf dem Mofa unterwegs

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Itzehoe einen Mofafahrer aus dem Verkehr gezogen, der ohne Kennzeichen, ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss am Lenker seines Zweirades saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Um 0.40 Uhr sichteten die Beamten einen Motorroller, der in der Lindenstraße ohne Kennzeichen unterwegs war. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, entfernte er sich über den ehemaligen Verbindungsweg Blomestraße in Richtung Heiligenstedten. Da diese Strecke nicht für vierrädrige Fahrzeuge zugänglich war, nahmen die Einsatzkräfte einen Umweg und passten den Zweiradfahrer am Ende des Weges ab. Der 47-Jährige räumte ein, den Roller erst kürzlich erworben und noch nicht versichert zu haben - im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung sei er auch nicht. Weil der Betroffene nach Alkohol roch, boten die Polizisten ihn einen Atemalkoholtest an - der ergab 2,17 Promille, so dass der Itzehoer sich der Blutprobenentnahme unterziehen musste. Er wird sich nun unter anderem wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

