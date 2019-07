Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190725.1 Elpersbüttel: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Elpersbüttel (ots)

Dienstagabend ist die Fahrerin eines Motorrades auf der Kreisstraße 20 in Elpersbüttel mit einem Hasen kollidiert und gestürzt. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Gegen 20.00 Uhr war die Bikerin mit zwei weiteren Motorradfahrern auf der Straße Eescherdeich in Richtung Meldorf unterwegs. In Höhe der Hausnummer 15 lief plötzlich ein Hase über die Fahrbahn. Ein Zeuge, der vorweg fuhr, konnte dem Tier gerade noch ausweichen, die nachfolgende 43-Jährige stieß mit dem Vierbeiner zusammen. Hierbei stürzte sie und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Brunsbüttel in ein Krankenhaus.

Der Hase verstarb bei dem Unglück, an dem Unfallfahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Merle Neufeld

