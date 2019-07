Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190724.4 Hemme: Schwere Unfall auf der Bundesstraße 5

Hemme (ots)

Zur Mittagszeit hat sich auf der Bundesstraße 5 bei Hemme ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Laster fuhr auf ein am Fahrbahnrand stehendes Wohnmobil auf.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stand das Wohnmobil zweier Frauen wegen eines Defekts gegen 11.45 Uhr am Fahrbahnrand der B 5 in Höhe Hemme-Süd, als ein Lastwagenfahrer auf das geparkte Fahrzeug auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls riss der komplette Aufbau des Fiats ab und kippte über das Führerhaus. Die beiden Insassinnen erlitten dabei Verletzungen, vermutlich leichter Art, und kamen in ein Krankenhaus.

Aktuell ist die Bundesstraße 5 zur Unfallaufnahme und zur Bergung des Wohnmobils voll gesperrt. Die Dauer dieser Maßnahme ist noch nicht absehbar.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell