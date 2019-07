Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190724.3 Sankt Margarethen: Motorradfahrerin schwer verletzt

Sankt Margarethen (ots)

Bei einem Alleinunfall mit einem Motorrad in Sankt Margarethen hat sich eine junge Frau am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Sie kam in ein Krankenhaus.

Um 17.00 Uhr war die 23-Jährige auf ihrer Kawasaki auf der Kreisstraße 63 in Richtung Wilster unterwegs. In Höhe der Hauptstraße 4 lief ein unbekanntes Tier über die Fahrbahn, worauf die Bikerin eine Vollbremsung absolvierte und dabei auf die Fahrbahn stürzte. Das Motorrad rutschte in den Straßengraben. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens kam die Verunglückte schwerverletzt in eine Klinik. An ihrem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Merle Neufeld

