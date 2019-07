POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch in Vereinshütte - Mountainbike aus Gartengrundstück entwendet - Anhänger prallt auf entgegenkommenden PKW - Diebstahl aus Gaststätte - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: PKW kollidiert mit Linienbus

Am Dienstag um 8 Uhr wollte ein 27-jähriger Lenker eines PKW Opel von der Autobahnabfahrt Satteldorf nach links auf die B290 in Richtung Crailsheim abbiegen. Hierbei missachtete der Opel-Fahrer die Vorfahrt eines Omnibusses, welcher die B290 von Crailsheim in Richtung Rot am See befuhr. Der 49-jährige Omnibusfahrer konnte trotz einer Ausweichbewegung und einer eingeleiteten Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Opel-Fahrer sowie ein weiblicher Fahrgast im Omnibus wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Fahrgäste befanden sich nicht im Bus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro.

Crailsheim: LKW übersehen

Am Dienstag um kurz nach 07:30 Uhr befuhr eine 48-jährige Lenkerin eines PKW Ford die Straße Alexandersreut aus Jagstheim kommend. An der Kreuzung in Alexandersreut wollte sie nach links auf die Kreisstraße 2643 abbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten LKW und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Gaststätte

In der Nacht von Montag auf Dienstag betrat ein bislang unbekannter Täter eine Gaststätte in der Karl-Kurz-Straße in Hessental. Aus der Gaststätte entnahm der Dieb eine leere Registrierkasse und eine angebrochene Flasche Branntwein. Hinweise auf die Tat oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Ilshofen: Anhänger prallt auf entgegenkommenden PKW

Die Landstraße 2218 von Ilshofen in Richtung schwäbisch Hall befuhr am Dienstag um 09:25 Uhr ein 63-jähriger Lenker eines PKW Daimler-Benz mit Anhänger. Während der Fahrt löste sich plötzlich der Anhänger vom Fahrzeug und fuhr selbstständig auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden PKW Opel Meriva eines 79-Jährigen zusammen prallte. Der Opel kam anschließend noch von der Fahrbahn ab und blieb schwer beschädigt liegen. Der Opel-Fahrer sowie seine 70-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.800 Euro.

Crailsheim: Mountainbike aus Gartengrundstück entwendet

Am Dienstag zwischen 12.15 Uhr und 12:25 Uhr überstieg ein bislang unbekannter Dieb den Gartenzaun eines Wohnhauses in der Straße Im Spitalgarten und entwendete ein im Garten unverschlossen abgestelltes blau-grünes Mountainbike der Marke Cube Aim Allroad. Das Rad hat einen Wert von etwa 460 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Untermünkheim: Versuchter Einbruch in Vereinshütte

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Dieb versucht die Eingangstür zu einer Vereinshütte auf dem Flurstück Schliertal aufzuhebeln. Hierbei wurde die Tür beschädigt und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

