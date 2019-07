Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Liebespaar vergnügte sich neben Spielplatz

Urbach (ots)

Am helllichten Tag hat sich am Montag ein junges Paar direkt neben einem Spielplatz in der Friedhofstraße vergnügt. Laut mehreren Zeugenaussagen zufolge, hatten der 24 Jahre alte Mann und seine 19-jährige Freundin um 17:00 Uhr auf einer Wiese, direkt neben einem Spielplatz, eindeutige sexuelle Handlungen aneinander vorgenommen. Kinder hatten die Handlungen beobachtet. Eine Mutter alarmierte die Polizei. Das Paar stritt die Handlungen ab und wurde zu strafprozessualen Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Das Paar erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell