POL-IZ: 190724.1 Hemmingstedt: Drogenfahrt und andere Delikte

Hemmingstedt (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag hat die Polizei einiges zu tun gehabt, um die Identität eines Mannes zu klären. Der war unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen.

Um 11.40 Uhr stoppten die Beamten einen Golf in der Meldorfer Straße, um das Fahrzeug und den Insassen zu überprüfen. Der Fahrer nannte den Polizisten seinen Namen und gab vor, in Hamburg zu leben. Trotzdem die Einsatzkräfte an den Angaben zweifelten, blieb der Betroffene dabei. Erst durch eine sogenannte Fast-ID-Abfrage auf dem Heider Revier ließ sich belegen, dass der Beschuldigte aus Heide stammte und keineswegs die angegebene Person war. Zudem stellte sich heraus, dass der 32-Jährige unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und wir sich nun wegen einiger Delikte straf- und ordnungsrechtlich verantworten müssen.

