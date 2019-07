Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190724.2 Itzehoe: Unbelehrbar - erneute Drogenfahrt (siehe 190723.2)

Itzehoe (ots)

Nachdem Beamte einen Jugendlichen bereits am Montag unter Drogeneinfluss stehend mit einem Motorroller erwischt hatten, wiederholte sich dies am gestrigen Tag. Erneut sicherte der junge Mann sich damit eine Strafanzeige.

Um 16.40 Uhr stand eine Streife an der Ampel Alte Landstraße / Ostlandplatz / Pünstorfer Straße. Hier wiederholte sich das Prozedere des Vortags insofern, als dass ein Motorrollerfahrer sich dem Streifenwagen näherte und ganz offensichtlich nicht scharf auf eine Kontrolle war. Denn als der Fahrzeugführer die Polizisten sichtete, sprang er von seinem Zweirad und marschierte schiebend weiter. Aufgrund dieses auffälligen Verhaltens überprüften die Beamten den Itzehoer. Eine erste Aussage des Rollerfahrers war: "Ich wollte gerade die Drossel einbauen" - nämlich die, die bereits am Montag nicht am Mofa montiert war. Berauscht war der 17-Jährige vermutlich zudem - seine Pupillen lieferten Hinweise darauf. So musste der Beschuldigte sich einer weiteren Blutprobenentnahme unterzeihen und wird sich wiederholt wegen der Drogenfahrt und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

