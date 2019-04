Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Autofahrerin verletzt

Emmerich (ots)

Mit Verletzungen in das Krankenhaus gebracht werden musste am Samstag eine 34 Jahre alte Frau aus Marl. Sie hatte gegen 13.00 Uhr an der Kreuzung Pesthof/van-Gülpen-Straße vor einer roten Ampel gewartet. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache prallte ein 87jährige Frau aus den Niederlanden nahezu ungebremst auf das wartende Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. (SI)

