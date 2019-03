Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sehnde: Kurzschluss löst Brand in Dachgeschosszimmer aus

Hannover (ots)

Ein Kurzschluss an einem Handyladegerät hat nach Erkenntnissen der Brandermittler am Sonntagabend (10.03.2019) in einem Dachgeschosszimmer an der Breite Straße in Sehnde eine Matratze und Teile der Holzvertäfelung in Brand gesetzt. Die Experten haben den Schaden auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Ein Bewohner hatte gegen 17.30 Uhr zweimal einen lauten Knall im Obergeschoss des Einfamilienhauses gehört. Als er sich nach der Quelle des Geräuschs umsah, entdeckte er das Feuer, das zu diesem Zeitpunkt schon von einer Matratze auf die Holzvertäfelung an der Wand übergegriffen hatte. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Wegen der Löscharbeiten musste die Breite Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

