Polizeidirektion Hannover

POL-H: Streife ertappt mutmaßliche Metalldiebe auf frischer Tat

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Stöcken ermittelt gegen zwei Männer (24 und 26 Jahre) wegen versuchtem gewerbsmäßigen Diebstahls. Sie stehen im Verdacht, in der Nacht zu heute (11.03.2019) diverse Kupferkabel von einem Betriebsgelände an der Eichsfelder Straße im Stadtteil Ledeburg entwendet zu haben.

Gegen 03:15 Uhr befuhren die Beamten der stöckener Wache die Eichsfelder Straße, als ihnen in Höhe des Firmengeländes der Deutschen Bahn AG ein mit zwei Personen besetzter, weißer Kleintransporter am Fahrbahnrand auffiel. Bei einer sich anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Laderaum des Ford Transit bis unter die Decke mit Kupferkabeln, teilweise auf Rollen gewickelt, gefüllt war.

Weitergehende Ermittlungen ergaben, dass das Duo die Kabel offenbar vom Betriebsgelände der Deutschen Bahn AG entwendet hatten. Neben den im Fahrzeug aufgefundenen Kupferkabeln hatten die Täter noch weitere Rollen in ein nahes Gebüsch - vermutlich zum Abtransport - gelegt. Daher stellten die Beamten alle Kupferkabel sicher und nahmen die Verdächtigen vorläufig fest. Nun müssen sie sich wegen versuchtem gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die Männer die Dienststelle wieder verlassen. /now, has

