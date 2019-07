Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190726.5 Wesseln: Reue entlarvt Dieb und angetrunkenen Autofahrer

Wesseln (ots)

Nachdem ein Mann ausgerechnet die Kennzeichen eines Polizeibeamten entwendet hatte, wollte er diese mit seinem Auto heimlich zurückbringen und ließ sich dabei erwischen. Weil der Beschuldigte dabei nicht nüchtern war, musste er sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Am Mittwochabend stahl ein zunächst Unbekannter Heider Kennzeichen von dem Fahrzeug eines Polizisten, das auf seinem Privatgrundstück stand. Die gestohlenen Schilder baute der Dieb an seinen Wagen und fuhr damit zu einer Tankstelle in Büsum. Hier befüllte der Beschuldigte den Tank seines Audis und düste davon, ohne dass er die Betankung bezahlte. Am Donnerstagabend bemerkte der geschädigte Beamte auf seinem Grundstück dann sonderliche Machenschaften. Offenbar versuchten zwei Personen die abhanden gekommenen Kennzeichenschilder wieder an dem dazugehörigen PKW anzubringen. Als der Polizist sich darauf nach draußen begab, flohen die Verdächtigen. Er nahm die Verfolgung auf und alarmierte parallel seine im Dienst befindlichen Kollegen. Schließlich verlor der Verfolger die Flüchtenden, die in verkehrsgefährdender Weise unterwegs waren. An seiner Wohnanschrift nahe Heide trafen die alarmierten Einsatzkräfte den 35-Jährigen schließlich an. Zu dem Diebstahl und zu dem Tankbetrug ließ er sich nicht ein, ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 1,44 Promille. Der Dithmarscher musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun wegen einiger Delikte verantworten müssen.

Merle Neufeld

