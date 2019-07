Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190730.1 Wacken: Schon gestern strömten tausende Metal Fans nach Wacken

Wacken (ots)

Offenbar haben sich viele Festivalbesucher dazu entschlossen, ihren Aufenthalt in Wacken nicht ausschließlich auf die Dauer der eigentlichen Veranstaltung zu beschränken, sondern ihn um ein paar Tage zu verlängern. So gab es bereits gestern die ersten kleineren Staus im Anreiseverkehr.

Mit Stand 07.00 Uhr am heutigen Tag sind bereits 37 Prozent der Campingflächen belegt und gut 20.000 Besucher auf dem Festivalgelände eingetroffen. Einige von ihnen reisten am Montag bereits ab 05.30 Uhr an und erreichten damit den Veranstaltungsort noch vor Öffnung der Campingflächen. Dadurch bildeten sich von Holstenniendorf bis Besdorf und weiter zurück bis auf die Autobahn 23 Rückstaus, die sich nach Lenkung des Verkehrs über zwei Umleitungsstrecken allerdings langsam wieder auflösten.

Einen der Anreisenden zog eine Streife im Rahmen einer Kontrolle aus dem Verkehr Er stand unter Alkoholeinfluss, 0,7 Promille schlugen für ihn zu Buche. Zudem besaß der Mann keinen Führerschein. Damit startete das Festival für den 39-jährigen Niederländer mit einer Straf- und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Ansonsten verliefen der gestrige Tag und die Nacht aus polizeilicher Sicht überaus friedlich. Meldungen über schwimmende Zelte oder sonstige Folgen der andauernden nächtlichen Regenfälle gingen bei den Einsatzkräften bisher nicht ein.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell