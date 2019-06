Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Wangen im Allgäu - Karsee

Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes

Die durch einen technischen Defekt begünstigte Überhitzung des Gleichstromwechselrichters der auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgebäude installierten Photovoltaikanlage war der Grund für den Einsatz der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr am heutigen Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr im Weiler Abraham. Zunächst wurde der Polizei der Brand der Photovoltaikanlage gemeldet. Beamte des Polizeireviers Wangen stellten nach ihrem Eintreffen am Brandort fest, dass zunächst nur ein Wechselrichter in Brand geraten war. Der Brand griff auf das Schuppengebäude über, die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr brachten das Feuer jedoch zügig unter Kontrolle und löschten den Gebäudebrand ab. Die Bilanz des Brandes beträgt etwa 5.000 Euro Schaden an insgesamt sechs beschädigten Gleichstromwechselrichtern der Photovoltaikanlage und etwa 10.000 Euro Gebäudeschaden an dem Schuppengebäude.

