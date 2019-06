Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Forstwald: Unfallflucht am Stockweg - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwochnachmittag (26. Juni 2019) hat sich eine Autofahrerin unerlaubt vom Unfallort entfernt, nachdem sie mit ihrem SUV ein entgegenkommendes Auto in einer Kurve touchierte. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Gegen 16 Uhr war eine 36-jährige Autofahrerin auf dem Stockweg in Richtung Forstwaldstraße unterwegs. Im engen Kurvenbereich kam ihr der silberne SUV entgegen. Dort kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und touchierte das Fahrzeug der 36-Jährigen an der linken Fahrzeugseite.

Die Fahrerin des SUVs verlangsamte die Fahrt, entfernte sich dann aber ohne anzuhalten in Richtung Holterhöfe. Sie ist etwa 40 bis 45 Jahre alt und hat schulterlange braune Haare.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (560)

