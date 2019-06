Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Diebstahl aus Taxi

Freiburg (ots)

Breisach - Einen kurzen Moment der Abwesenheit nutzte ein bislang unbekannter Dieb am Dienstag, 18.06.2019, gg. 18:00 Uhr, und stahl aus einem offenstehenden Taxi in der Kupfertorstraße einen Rucksack. Der Taxifahrer war gerade im Begriff, einen Fahrgast in die Arztpraxis zu begleiten. Der entwendete Rucksack konnte wenig später am Schloßbergweg aufgefunden werden. Allerdings wurden daraus verschiedene Papiere des Taxifahrers gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell