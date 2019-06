Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Diebstahl von Kraftstoff

Freiburg (ots)

Löffingen - In der Nacht von Montag 17.06 auf Dienstag 18.06.2019, wurde in der Zeit von 22:00 Uhr bis 05:30 Uhr der Tank eines in der Studerstraße, Höhe Tankstelle Shell geparkten LKW mittels Werkzeug aufgebrochen. Aus dem Tank wurden anschließend ca. 300 Liter Diesel abgepumpt und entwendet. Täterhinweise liegen keine vor.

Sollten Zeugen möglichweise verdächtiges Verhalten wahrgenommen haben, können sie sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 melden.

