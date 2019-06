Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizeistation Großenkneten sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der auf einem Grundstück 'Am Scheidewald' festgestellt wurde.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße 'Am Scheidewald' in Richtung Meyelheide. In einer scharfen 90 Grad Kurve wurde das Fahrzeug geradeaus in eine Hecke des Grundstücks gefahren. Im Anschluss wurde der Garten gequert, um beim Herausfahren vom Grundstück einen Zaun mit Betonpfeilern zu überfahren.

Der Unfall muss sich zwischen Samstag, 01. Juni 2019, 22:00 Uhr, und Sonntag, 02. Juni 2019, 09:30 Uhr, zugetragen haben. Hinweise auf einen möglichen Verursacher, dessen Fahrzeug ebenfalls erhebliche Schäden aufgewiesen haben muss, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04435/91919-0 entgegen (648680).

