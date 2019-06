Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wildeshausen: Rauchmelder in Wildeshausen ausgelöst +++ Wohnungsbrand verhindert

Delmenhorst (ots)

Ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Topf hat am Dienstag, 04. Juni 2019, gegen 0:00 Uhr, zur Auslösung eines Brandmeldealarms in einem Mehrfamilienhaus in der Gisbertzstraße in Wildeshausen geführt.

Die Wohnung konnte durch die eingesetzten Beamten der Polizei Wildeshausen durch eine geöffnete Tür betreten werden. Sie nahmen den Topf vom Herd und konnten schlimmere Folgen verhindern.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Wildeshausen war mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten vor Ort, musste aber nicht mehr eingreifen.

