Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Einparkversuch

Freiburg (ots)

Breisach - Beim Versuch, in eine Parklücke eines Seitenparkstreifens in der Rheintorstraße einzuparken, stieß der Fahrer eines Mercedes Kombi am Dienstag, 18.06.2019, gg. 22:50 Uhr, gleich mehrfach gegen die vor und hinter ihm parkenden Autos. Die Beamten des Polizeireviers Breisach, welche zur Unfallaufnahme gerufen wurden, stellten beim Fahrer dann eine nicht unerhebliche Alkoholisierung fest. Wie tief er ins Glas geschaut hat, wird das Ergebnis der Blutentnahme zeigen. Ein Schnelltest mittels Alkomat wurde vom Beschuldigten verweigert. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wird vorgelegt. Der verursachte Schaden an den geparkten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Polizeirevier Breisach

