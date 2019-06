POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

-- Ravensburg

Aus Zwei mach Eins - Fahrraddiebstahl

Ein 51-jähriger Mann wurde am Donnerstag gegen 12.30 Uhr an einem Fahrradständer in der Escher-Wyss-Straße hinter dem Bahnhof von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er den Vorderreifen eines abgeschlossenen Fahrrads und bei einem anderem Fahrrad, welches mit dem Vorderrat am Fahrradständer gesichert war, den Rest des Fahrrads entwendete. Diese beiden Teile verschraubte der Mann miteinander und fuhr in Richtung Pfannenstiel davon. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Beamten den Tatverdächtigen identifizieren und an seiner Wohnanschrift antreffen. Dieser stritt den Diebstahl ab und bot den Beamten, sich in seiner Wohnung umschauen zu können. Im Bad wurde das selbstmontierte und entwendete Fahrrad aufgefunden. Die beiden Fahrradbesitzer konnten ermittelt werden.

Bad Waldsee

Exhibitionist

Wie eine Zeugin bei der Polizei anzeigte, hatte sie am Mittwoch gegen 06.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bad Waldsee und Gaisbeuren auf Höhe Heurenbach einen Mann neben seinem E-Bike stehen sehen, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Folgende Personenbeschreibung liegt der Polizei vor: 28-35 Jahre, blasse Haut, rot/brauner langer Bart, schlanke Statur, trug ein weißes T-Shirt. Das E-Bike war schwarz mit giftgrünen Elementen und einem schwarzen Akku. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann auch gegenüber anderen Passanten in gleicher Weise aufgetreten ist und bittet deshalb Personen, denen der Mann aufgefallen ist, sich beim Kriminalkommissariat Ravensburg, Tel. 0751/803-0, zu melden.

Kißlegg

Auffahrunfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in der Schloßstraße ereignet hat. Ein 60-jähriger Ford-Lenker befuhr die Schloßstraße in Richtung Immerried und fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen geparkten Mazda auf.

Wangen

Diebstahl

Ein 44-jähriger Mann entwendete am Donnerstag gegen 13.00 Uhr aus einem Baumarkt in der Straße "Haidösch" Gegenstände im Gesamtwert von rund 700 Euro. Der Mann legte diese Gegenstände zunächst auf dem Freigelände des Baumarktes in einen Gartenabfall-/ Laubsack, befestigt daran einen Draht und warf diesen über den Zaun. Danach verließ er den Baumarkt, begab sich an die Rückseite des Zauns, zog an dem Draht und somit die Ware über den Zaun. Bei der Tatbegehung wurde der Tatverdächtige von drei Männern beobachtet, die ihn ansprachen und er daraufhin sofort die Flucht ergriff. Durch Hinzuziehung einer Polizeistreife konnten die Zeugen zusammen mit den Beamten den Mann einholen und vorläufig festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem ausländischen Staatsangehörigen 1.000 Euro Sicherheitsleistung erhoben.

Kratzer

07531/995-1016

