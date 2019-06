Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Friedrichshafen

Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Geschäft in der Katharinenstraße ein. Der Unbekannte versuchte zunächst, ein Fenster aufzuhebeln, was aber misslang. Er zertrümmerte daraufhin die Verglasung mit einem Pflasterstein. So verschaffte er sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchte diese und entwendete daraus Bargeld. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 19-jähriger Pkw-Lenker, den eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Freitagmorgen gegen 00.45 Uhr im Stadtgebiet kontrollierte. Die Beamten stellten bei dem Mann Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht. Er wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 41-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr an der Einmündung der Waggershauser Straße in die Colsmanstraße. Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin, welche die Colsmanstraße stadtauswärts befuhr, wollte nach rechts in die Waggershauser Straße abbiegen und übersah hierbei den in gleicher Richtung geradeaus fahrenden und vorrangberechtigten Radler. Durch die folgende Kollision stürzte der 41-Jährige und zog sich hierdurch mehrere Schürfwunden zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Friedrichshafen

Verkehrsstraftat

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen noch nicht identifizierten Pkw-Lenker, der am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in der Ittenhauser Straße verbotswidrig in einen Baustellenbereich eingefahren war. Der Autofahrer hatte mehrere vor der Baustelle aufgestellte Durchfahrtsverbote ignoriert und war schließlich zu Beginn des Bauabschnitts von einem 51-jährigen Arbeiter auf sein Fehlverhalten angesprochen worden. Daraufhin setzte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug kurz zurück und fuhr anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Baustellenbereich. Hierbei wurde der 51-Jährige von dem Pkw ein kurzes Stück mitgeschleift, blieb glücklicherweise aber unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum verantwortlichen Lenker des Pkw aufgenommen, das Kennzeichen des Wagens ist bekannt.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Hauptstraße. Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und fuhr an der Ampel in Höhe der Seestraße bei Grün zunächst an, musste dann aber verkehrsbedingt nochmals anhalten. Dies bemerkte eine nachfolgende 40-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision zog sich die 57-Jährige leichte Verletzungen zu.

Tettnang

Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, welche am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr in der Straße "Im Hagen" begangen wurde. Der unbekannte Lenker eines orangefarbenen Gabelstaplers oder Radladers befuhr die Straße in Richtung "Hoher Rain" und kam aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er frontal gegen eine Straßenlaterne und beschädigte diese nicht unerheblich. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Der Polizeiposten Tettnang erbittet unter Tel. 07542/93710 Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere auch zu der Frage, welche Unternehmen in der näheren Umgebung der Unfallörtlichkeit orangefarbene Gabelstapler oder Radlader einsetzen.

Immenstaad

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich der 52-jährige Lenker eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr am Kreisverkehr Meersburger Straße/Frickenwäsele zu. Der Mann fuhr aus Richtung Meersburg kommend in den Kreisverkehr ein und wollte diesen in Richtung Frickenwäsele verlassen. Als er sich im Kreisel befand, nahm ihm eine 50-jährige Fahrradfahrerin, welche von der Hauptstraße in den Kreisel einfuhr, die Vorfahrt, sodass der 52-Jährige stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich leicht. An dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Überlingen

Brand

Zu einem Brandeinsatz gerufen wurden die Freiwillige Feuerwehr Überlingen, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr in die Jodokstraße. In einer Wohnung war es möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts an einer Stromverteilung zu einem Feuer gekommen, welches von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. In dem Zimmer entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe, der Wohnungsinhaber war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause.

Deggenhausertal

Versuch des Telefonbetruges

Am Donnerstag gegen 13.15 Uhr wurde eine 56-jährige Frau im Deggenhausertal von einer unbekannten männlichen Person angerufen und mehrmals gefragt, ob sie ihn nicht erkenne. Sie verneinte diese Fragen, woraufhin sich der Unbekannte als "Felix" ausgab und angab bezüglich eines von ihm verursachten Unfalls in der Schweiz zur Schadensregulierung dringend 8.500 Schweizer Franken zu benötigen. Da die Angerufene keine Person mit dem Namen kannte, schenkte sie dem Anrufer keinen Glauben und beendete das Gespräch. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben/Überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf.

Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de

Salem-Mimmenhausen

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr auf dem Parkplatz beim Freibad Salem in der Schloßallee 51 zu einem Sachschaden von über 2.500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen abgestellten BMW geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, entgegen.

Frickingen

Betrugsversuch durch angebliches Gewinnversprechen

Offenbar von einem Betrüger kontaktiert wurde eine 54-jährige Frau erstmals vor einigen Tagen, der ihr mitgeteilt hatte, dass sie an einem Gewinnspiel teilgenommen habe und nun in der engen Auswahl der Gewinner käme. Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr rief ein angeblicher "Herr Müller" an und teilte der Frau mit, dass sie knapp 40.000 Euro gewonnen hätte, für den Erhalt aber zunächst Notar- und Geldtransport-gebühren anfallen würden. Die 54-Jährige wurde aufgefordert, Guthabenkarten im Wert von 900 Euro zur Begleichung der Nebenkosten zu erwerben. Nachdem die Frau die angegeben Telefonnummer zurückgerufen und den Code einer Bezahlkarte im Wert von 50 Euro übermittelt hatte, kam ihr plötzlich Zweifel an der Echtheit der Mitteilung, weshalb sie das Gespräch beendete. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben/Überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de

