POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Gammertingen

Unfall

Bei einem Fahrradunfall hat sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr eine 65-jährige Fahrradfahrerin Verletzungen am Bein und am Kopf zugezogen. Die Frau war mit ihrem Ehemann auf dem rund drei Meter breiten Fahrrad-/Fußweg von Hettingen nach Engstingen unterwegs, als ihnen mehrere Jugendliche entgegenkamen, die nebeneinander gingen. Die Frau blieb bei der Vorbeifahrt an der Gruppe am Rucksack eines der Schüler hängen und stürzte auf die Fahrbahn.

Scheer

Brand eines Hauses

Aufgrund eines technischen Defekts ist in der Nacht auf den heutigen Freitag ein leerstehendes, älteres Wohngebäude in der Jakobstaler Straße durch ein Feuer zerstört worden. Der Brand wurde gegen 00.10 Uhr gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits im Vollbrand und brannte trotz der schnell angelaufenen Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren Scheer, Sigmaringen und Mengen, die mit 60 Einsatzkräften vor Ort waren, völlig aus. Personen wurden nicht verletzt, benachbarte Gebäude waren ebenfalls nicht in Gefahr. Durch das Feuer wurden Elektroleitungen am Dachständer beschädigt. Ein Techniker der EnBW musste zur Schadensbehebung die Leitungen zu den benachbarten Gebäuden trennen. Daher war die Stromversorgung in Teilbereichen der Jakobstaler Straße und der Unteren Sonnenbergstraße für circa vier Stunden unterbrochen. Die Polizei Sigmaringen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und festgestellt, dass sehr wahrscheinlich ein Kurzschluss im Bereich eines Elektrokabels das Feuer ausgelöst haben dürfte. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, liegt aber nach Schätzung der Feuerwehr im hohen fünfstelligen Bereich.

Gammertingen

Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 20.15 Uhr auf dem Fahrradweg zwischen Gammertingen und Hermentingen (B 32) wurden eine 66-jährige E-Bike-Fahrerin und ein 16-jähriger Mofafahrer verletzt. Der 16-Jährige war gemeinsam mit einem 20-jährigen Bekannten, der ebenfalls separat mit einem Mofa fuhr, in Richtung Gammertingen vorschriftswidrig auf dem Radweg gefahren und in einer Linkskurve gegen die ordnungsgemäß fahrende E-Bike-Lenkerin geprallt. Diese stürzte und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 16-Jährige stürzte ebenfalls, verletzte sich aber nur leicht. Aufgrund von Alkoholgeruch wurde bei dem 16-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt, der rund 0,8 Promille ergab. Daraufhin veranlassten die Polizisten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus und stellten die Mofa-Prüfbescheinigung sicher. Bezüglich des 20-jährigen Begleiters stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Mofa-Prüfbescheinigung ist. Er gelangt somit bei der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde zur Anzeige.

Bad Saulgau

Einbrecher stehlen Bier

Trockene Kehlen hatten offenbar jene Täter, die bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag dieser Woche in das Vereinsheim des SV Renhardsweiler und dessen Grillhütte eingebrochen haben und dort drei Kisten Bier mitgehen ließen. Der Vorfall wurde der Polizei erst jetzt angezeigt. Ein Mitglied des Vereins hatte am Montag Einbruchsspuren an einer Tür bemerkt und das Fehlen von drei Kisten Bier aus einem Lagerraum festgestellt. Am Donnerstag wurde ein weiterer Einbruch auf dem Sportgelände bemerkt. Die Eingangstür zur Grillhütte des Vereines war unter großer Krafteinwirkung aufgebrochen worden. Aus der Grillhütte wurde jedoch nichts entwendet. Es besteht der Verdacht, dass beide Einbrüche zur selben Zeit begangen wurden. Hinweise auf den Täter gibt es nicht. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482 0, erbeten.

Urbat

