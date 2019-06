POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 28.06.2019

Polizeipräsidium Konstanz

Mann durch Messerstich schwer verletzt

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gegen einen 42-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr auf einem Baustellengelände in Salem einen 47-Jährigen durch einen Messerstich schwer verletzt zu haben. Das Opfer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der Gesundheitszustand des 47-jährigen Mannes ist den bisherigen Erkenntnissen zufolge aktuell stabil. Nachdem der Täter nach dem Angriff vom Tatort geflohen war, forderte die Polizei über den Verkehrswarnfunk zunächst vorsorglich dazu auf, im westlichen Bodenseekreis keine Anhalter mitzunehmen. Im Rahmen der intensiven polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, in die neben einer größeren Anzahl von Einsatzfahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, gelang es gegen 6 Uhr schließlich, den 42-jährigen mutmaßlichen Tatverdächtigen noch im näheren Umfeld des Tatorts festzustellen und vorläufig festzunehmen. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden wird. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Beide Beteiligten sind Arbeiter der Baustelle und wohnen auch auf dem dortigen Gelände in Behelfsunterkünften, der Vorfall geschah in der Freizeit.

