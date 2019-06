Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Zollfahndung stellt 1,2 Millionen Schmuggelzigaretten sicher

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Zollfahndungsamts Stuttgart

Zollfahndung stellt 1,2 Millionen Schmuggelzigaretten sicher

Nach Monaten intensiver Ermittlungsarbeit ist es Freiburger Zollfahndern gelungen, einen Großlieferanten von Schmuggelzigaretten aus dem Landkreis Alzey-Worms zu identifizieren und insgesamt fast 1,2 Millionen Zigaretten, eine Schusswaffe sowie 27.000 Euro Bargeld sicherzustellen. Der 45-jährige Tatverdächtige hatte unversteuerte Zigaretten, deren Herkunft bislang noch ungeklärt ist, in großen Mengen bis nach Baden-Württemberg geliefert. Hier nahm das Zollfahndungsamt Stuttgart im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg die Ermittlungen auf. Nach ersten Sicherstellungen von Schmuggelzigaretten am Bodensee und in Oberschwaben konnten die Ermittler letztlich die Spur bis zu dem Lieferanten in Rheinhessen verfolgen und dort zugreifen. Insgesamt gerieten acht Beschuldigte ins Visier der Zollfahnder. Die sichergestellte Menge an Zigaretten entspricht 5600 Stangen; die hinterzogene Tabaksteuer beträgt fast 200000 Euro. Doch nicht nur hierfür werden sich die Beschuldigten verantworten müssen: Bei einem Tatverdächtigen fanden die Beamten eine illegale Schusswaffe, bei der Durchsuchung im Kreis Alzey-Worms außerdem 1700 Liter Heizöl, die als Dieselkraftstoff zweckentfremdet werden sollten. Somit ermitteln die Zollfahnder auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Energiesteuergesetz.

