POL-NI: Strafgefangener nach versuchter Brandstiftung festgenommen

Ein 37jähriger Mann, zuletzt wohnhaft in Minden und Bückeburg, der z.Zt. im offenen Vollzug in der Justizvollzugsanstalt in Bielefeld-Senne inhaftiert ist, ist am Sonntag nach Bückeburg zurückgekehrt und besuchte gegen 14.15 Uhr eine 39jährige Portanerin in ihrer Gartenhütte an der Hermannstraße in Bückeburg.

Es entwickelte sich zwischen den beiden Lebenspartnern ein heftiger Streit, wobei der 37jährige Benzin in der Gartenhütte ausschüttete und dieses anzündete. Im Inneren der Hütte kam es jedoch in der Folge glücklicherweise nur zu einer starken Rauchentwicklung, wobei Einrichtungsgegenstände zerstört wurden.

Die Portanerin blieb unverletzt und konnte rechtzeitig flüchten.

Die Beamten trafen den Brandverursacher in der Kleingartenkolonie nicht mehr an, der mit einem E-Bike geflohen war und zwei Macheten und ein Luftgewehr zurückließ.

Die Gartenhütte wurde von der Feuerwehr Bückeburg überprüft, wobei ein Löscheinsatz nicht notwendig war.

Um 16.30 Uhr konnte der Flüchtige in der Bückeburger Kreuzbreite durch die Polizei Bückeburg festgenommen werden. Die Beamten hatten zuvor Hinweise erhalten, dass der Festgenommene evtl. eine spezielle Schreckschusswaffe mit sich führen könnte und traten unter Eigensicherungsaspekten an den Festgenommenen heran. Eine weitere Waffe wurde nicht mehr gefunden.

Dem alkoholisierten Festgenommenen wurde vor der Überstellung in die Justizvollzugsanstalt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei Bückeburg hat Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Körperverletzung eingeleitet.

