POL-NI: Verkehrsunfallflucht mit Schaden an Zaun und Verkehrszeichen

Raddestorf (ots)

Huddestorf (ZIE)- Am Sonntag, 31. März 2019, zwischen 13.30h und 15h kam es in Huddestorf (Bundesstraße 215,Bereich Jägerkrug, Abzweigung Rtg. Raddestorf) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde ein Fahrzeug beim Durchfahren einer Kurve aus dieser getragen und stieß neben der Fahrbahn gegen einen Grundstückszaun und ein Verkehrszeichen. Ursächlich dürfte hier eine zu hohe Geschwindigkeit gewesen sein. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden. Die Polizei Stolzenau hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und konnte am Ereignisort rote Lacksplitter sichern, die vom verursachenden Fahrzeug stammen dürften.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

