POL-NI: Mann erleidet Verbrennungen 1. Grades und eine Rauchgasvergiftung

Münchehagen (ZIE)- Am Sonntag 31. März 2019 gegen 2019 wurde ein 78-jähriger Mann in Münchehagen verletzt. In der Straße "Auf der Heide" wollte er die Gaskartusche eines Katalytofens wechsen. Beim Umklemmen der Kartuschen entstand offenbar eine Verpuffung und es entstand ein Brand. Bei dem Schadensfeuer wurde der Unterstand, unter dem der Ofen befindlich war, leicht beschädigt. Die Holzverkleidung und Kunststoffbedachung wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Mann erlitt Verbrennungen 1. Grades im Gesicht und eine Rauchgasvergiftung. Zur ärztlichen Versorgung wurde er in das Krankenhaus Nienburg verbracht. Die eingesetzte Feuerwehr aus Münchehagen konnte das Feuer schnell löschen. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Stolzenau hat vorsorglich eine Brandermittlung aufgenommen.

