Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebe erbeuten Handtasche aus Pkw

Mutterstadt (ots)

Am 09.03.19, gg. 18.30 Uhr hatte eine 77-jährige Frau aus Mutterstadt ihren Einkauf beendet und wollte gerade in ihr auf dem Real-Parkplatz abgestellten Pkw einsteigen, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen und befragt wurde, ob im Real-Markt Schuhe verkauft würden. Während die Frau in ein kurzes Gespräch verwickelt wurde, nutzte eine vermutlich zweite Person die Gelegenheit und entwendete aus dem unverschlossenen Pkw die Handtasche der Frau, in der sich eine größere Menge Bargeld befand. Die Frau konnte den Mann wie folgt beschreiben: ca. 50 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, volles Haar, normale Statur, keine Brille, kein Bart, sprach akzentfreies Deutsch.

