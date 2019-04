Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt mit möglicher Unfallflucht

Rinteln (ots)

Am Freitag, 29.03., informiert eine aufmerksame Rintelner Zeugin gegen 16.56 Uhr die Polizei darüber, dass ein möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehender Fahrzeugführer auf der Dankerser Straße fast einen Mofa-Fahrer angefahren habe und sie an einer Kreuzung neben dem Mann stand und dabei den Eindruck hatte, dass er hilfebedürftig krank oder alkoholisiert sei. Die Fahndung nach dem aus Rodenberg stammenden Fahrzeug und seinem Führer führte die Beamten schließlich zum Campingplatz "Helenensee", wo der 71-jährige Fahrzeugführer angetroffen wurde. Er stand unter Alkoholeinfluss. Das Fahrzeug, ein silberner Renault Capture, wies an der linken vorderen Fahrzeugseite einen frischen Unfallschaden auf. Der Fahrzeugführer konnte keine schlüssigen Angaben darüber machen, wo der Unfallschaden entstand. Bislang ist der Polizei noch kein korrespondierender Unfallschaden an einem anderen Pkw gemeldet. Wer Angaben zu einer möglichen Unfallflucht machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln.

