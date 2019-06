Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Stadtgebiet, 3.6.19 17.00-19.30 Uhr Geparkten Pkw nicht mehr gefunden

Landau (ots)

Am 3.6.19 suchte eine 70-jährige Pkw-Fahrerin fast 2 Stunden ihren in der Landauer Innenstadt abgestellten Pkw. Diesen hatte sie für einen Arztbesuch mangels freier Parkplätze etwas weiter entfernt von der Arztpraxis geparkt. Sie wandte sich schließlich an die Polizei, die ihren geparkten Pkw zusammen mit der Frau kurze Zeit später in der Martin-Luther-Straße auffand. Der Einsatzbericht endete mit den Worten "nachdem sich die überglückliche Frau bei der Polizeistreife mit einer Umarmung bedankt hatte, konnte sie nach Hause fahren".

