POL-PPMZ: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Mainz-Altstadt (ots) - Dienstag, 11.09.2018, 17:10 Uhr bis 17:45 Uhr

Am Dienstagnachmittag ist es zu einer Sachbeschädigung an fünf Fahrzeugen am Augustusplatz gekommen. Die Fahrzeuge parken ordnungsgemäß auf der linken Seite des Fahrstreifens. Die jeweils linken Fahrzeugseiten zeigen zum Gehweg hin. Auf dieser Seite sind sie vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden. An allen fünf Fahrzeugen ist ein dünner Lackkratzer erkennbar, welcher sich in Wellenform vom Heck bis zur Fahrzeugfront durchzieht. Zwei geschädigte Fahrzeughalter werden vor Ort angetroffen, die anderen drei werden benachrichtigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

