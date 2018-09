POL-PPMZ: Mainz- Verkehrsunfall eines Fahrradfahrers

Mainz (ots) - Dienstag, 11.09.2018, 23:30 Uhr Am Dienstagabend stürzt ein 65-jähriger Fahrradfahrer auf der Koblenzer Straße und bleibt auf der Fahrbahn liegen. Der Mann fährt vermutlich aus Mainz-Bretzenheim in Richtung Mainz-Gonsenheim, als er im Einmündungsbereich auf die Straße stürzt. Andere Verkehrsteilnehmer finden den Mann und informieren den Rettungsdienst und die Polizei. Der 65-jährige Fahrradfahrer wird aufgrund seiner schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in die Uniklinik verbracht. Zudem werden bei dem Mann 1,90 Promille Alkohol festgestellt. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen weiteren am Verkehrsunfall beteiligten Verkehrsteilnehmer vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

