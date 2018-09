POL-PPMZ: Mainz - Vorsicht vor falschen Polizeibeamten!

Vorsicht vor falschen Polizeibeamten! Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Montag, 10.09.2018 Am Montag werden bei der Polizei gehäuft Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet. Hierbei rufen unbekannte Täter vorwiegend um die Mittagszeit, zwischen 12 und 15 Uhr, ältere Damen, an und behaupten, dass deren Haus beobachtet werde. Die Damen sind zwischen 55 und 90 Jahren alt. Es liegen auch Fälle vor, bei denen die unbekannten Anrufer fragen, ob die Damen Bargeld in ihren Häusern hätten, da fremde Männer um ihre Grundstücke schleichen würden. Dabei gehen die Anrufe der falschen Polizeibeamten alle mit der Mainzer Vorwahl 06131 ein. Insgesamt werden dreizehn Betrugsfälle gemeldet, die alle glücklicherweise beim Versuch, Geld zu erwerben, bleiben. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann oder selbst betroffen ist, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

