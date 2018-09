POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Pedelec

Mainz-Ebersheim (ots) - Dienstag, 11.09.2018, 14:00 Uhr

Am Dienstagmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Pedelec gekommen. Eine 76-Jährige fährt mit ihrem Pedelec auf der Töngesstraße aus Richtung Neugasse kommend in Richtung Kreuzung Senefelder Straße. Ein 41-Jähriger fährt mit seinem Auto von einem Grundstück rückwärts auf die Töngesstraße und übersieht dabei die Pedelec-Fahrerin. Er stößt mit der Heckstoßstange seines Autos gegen den Vorderreifen des Pedelecs, so dass die 76-Jährige stürzt. Sie wird mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

