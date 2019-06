POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

--

Singen

Betäubungsmittel bei Durchsuchung aufgefunden

Aufgrund eines in Nordrhein-Westfalen geführten Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit per Brief versandten Betäubungsmitteln wurde am Donnerstagvormittag die Wohnung eines 40-jährigen Mannes in der Singener Nordstadt durchsucht. Hierbei konnten von den Beamten über 35 g Amphetamin, Cannabissamen und diverse verbotene Gegenstände, wie Schlagringe, Wurfstern, etc. aufgefunden werden. Zudem wurden neben der Sicherstellung von Verpackungsmaterial und Schuldnerlisten umfangreiche Beweismittel aufgefunden, die den Verdacht auf BtM-Handel und weitere Delikte über Kontakte im "Darknet" erhärten.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

