POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: In Wohnung eingebrochen während der Urlaubszeit, Tipps der Polizei

In der letzten Woche verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Lortzingstraße.

Der oder die Unbekannten gelangten durch ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung und durchwühlten die Wohnung.

Ob etwas gestohlen wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden, da die Wohnungsnutzer im Urlaub waren.

Die Sachbearbeitung übernahm die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Die Polizei rät zur Urlaubszeit:

- Lassen Sie die Rollläden von Nachbarn oder Freunden öffnen und schließen. Bei elektrischen Rollläden können Sie dies meist über eine Zeitsteuerung programmieren. Sollten Sie keine dieser Möglichkeiten haben, lassen Sie die Rollläden offen.

- Lassen Sie Ihren Briefkasten von Bekannten oder Nachbarn leeren. Bestellen Sie Abonnements während Ihrer Abwesenheit ab. Ein überquellender Briefkasten zeigt, dass Sie im Urlaub sind.

- Nutzen Sie Zeitschaltuhren mit Beleuchtung und täuschen Sie damit Anwesenheit vor.

- Sagen Sie Ihren Nachbarn, dass Sie verreisen. Bitten Sie diese auf Ihre Wohnung/Ihr Haus zu achten und verdächtige Wahrnehmungen der Polizei unter 110 zu melden.

- Lassen Sie nicht jeden an Ihren Urlaubsfreuden teilhaben. Auch Einbrecher lesen Posts in den sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter etc.), um leerstehende Wohnungen und Häuser ausfindig zu machen.

Weitere Informationen finden Sie außerdem unter www.k-einbruch.de .

Außerdem bieten die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums in Mannheim unter 0621 174 1212 und in Heidelberg unter 0621 174 1234, nach vorher vereinbarten Terminen kostenlose und produktneutrale Einbruchschutzberatungen an.

