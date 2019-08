Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

RNK: Pkw-Fahrer übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen. Rettungshubschrauber im Einsatz

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag, um 14.50 Uhr, übersah ein 79-jähriger Pkw-Fahrer beim Linksabbiegen von der Wilhelm-Blos-Straße in den Neuen Weg einen entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit diesem frontal zusammen. Der Motorradfahrer prallte gegen die Windschutzscheibe des Renault und fiel anschließend gegen einen an der Kreuzung wartenden Pkw. Beide Unfallbeteiligte wurden zunächst mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, kamen aber mit leichten Prellungen davon. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

