Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw-Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle und flüchtet mit hoher Geschwindigkeit

Heidelberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 04.00 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte der Fahrer eines VW-Polo in der Eppelheimer Straße auf, weshalb dieser kontrolliert werden sollte. Beim Erkennen des Streifenwagens gab der Fahrer Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über den Czernyring - Montpellierbrücke und die Lessingstraße. Hierbei missachtet er sämtliche rote Ampeln und erreichte Geschwindigkeiten von über 100 km/h. In Höhe der Lenaustraße wendete er sein Fahrzeug und raste mit ausgeschaltetem Licht in die entgegengesetzte Richtung. Mit über 100 km/h fuhr er weiter über die Kurfürsten-Anlage, Gneisenaustraße, Bergheimer Straße, Vangerowstraße, Ludwig-Guttmann-Straße bis zum Kinzigweg, wo er in einem gesperrten Bereich einen Poller umfuhr. Aus Sicherheitsgründen brachen die Beamten die Verfolgung ab. Da das Kennzeichen des Pkw bekannt ist, wurde der Fahrzeughalter aufgesucht. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden, Tel. 06221-99-1700.

