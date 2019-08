Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verletzter Radfahrer bei Kollision mit Linienbus

Heidelberg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Radfahrer die Rohrbacher Straße auf dem Radweg in südliche Richtung. Beim Überwechseln auf den Radweg in Richtung Gaisbergtunnel übersah er einen neben ihm fahren Linienbus, wurde von diesem erfasst und zu Boden geschleudert. Der Radfahrer wurde mit Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Ulrich Auer

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell