POL-MA: Heidelberg/ Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vermisster tot aufgefunden (Pressemeldung 2, vgl. PM vom 13.08.2019, 16.42 Uhr)

Heidelberg/ Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der seit 12. August als Vermisster gesuchte Johann K. wurde am Freitag gegen 12.30 Uhr tot in einem Waldgebiet in Heidelberg-Handschuhsheim aufgefunden.

Derzeit gibt es keine Hinweise, die auf eine Fremdverschuldung Dritter am Tod des Mannes hindeuten. Die Ermittlungen zur Todesursache der Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Medienvertreter werden gebeten, die Bilder des Mannes zu löschen und eine Verbreitung des Bildmaterials in der (Online-) Presse einzustellen.

