POL-BI: Einbruch in Fahrrad Fabrik

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Unbekannte Einbrecher haben bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Nacht zu Mittwoch, 14.08.2019, unter anderem vier Fahrräder erbeutet.

Der oder die Einbrecher erschienen zwischen Dienstag, 19:30 Uhr, und Mittwoch, 07:40 Uhr, an dem Firmengelände an der Schuckenbaumer Straße. Mit einem Gullideckel warfen sie eine Scheibe im Eingangsbereich ein und stiegen in das Gebäude ein.

Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten drei Pedelec, ein Fahrrad, eine Überwachungskamera, ein ferngesteuertes Auto und eine kleine Summe Bargeld. Bei den Rädern handelt es sich um:

Pedelec: Typ: Hillmaster E9 - Farbe: rot - Pedelec: Farbe: schwarz mit grünen Tribals - Motor: GoSwissDrive 250 Watt ANT + Heckmotor - Pedelec: Typ: Brose mit braunem Sattel und ohne Schutzbleche - Farbe: weiß mit schwarzem Schriftzug - Fahrrad: Typ: Traffic WXT - Farbe: schwarz mit silbernem Dekor und Schriftzug am Unterrohr.

Bislang ist der Polizei nicht bekannt, in welche Richtung die Täter flüchteten und wie sie die Beute abtransportiert haben und ob sie dazu möglicherweise ein Transportfahrzeug benutzt haben.

