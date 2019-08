Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 78-jähriger Wohnungsinhaber bei Brand verletzt

Mannheim-Innenstadt: (ots)

Bei einem Küchenbrand in den Mannheimer F-Quadraten wurde ein 78-jähriger Wohnungsmieter durch das Einatmen von Rauchgas verletzt. Nachbarn hatten das Feuer gegen 04.50 Uhr bemerkt und gemeldet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr bemerkten Polizeibeamte des Polizeireviers Innenstadt den Wohnungsinhaber, der orientierungslos in der Erdgeschosswohnung umherlief. Weil der Mann seinen Wohnungsschlüssel nicht fand, drangen die Beamten durch ein Fenster in die Wohnung ein, öffneten gewaltsam die Eingangstür und verbrachten den Mann nach draußen. Dort wurde er dem zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungsdienst übergeben und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die stark verrauchte Wohnung lüften. In der Küche hatten auf dem Boden liegende Gegenstände aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Der Schaden ist gering. Während der Löscharbeiten musste die Straße zwischen den Quadraten E 6 / F6 für den Verkehr gesperrt werden.

