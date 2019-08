Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Linksabbiegen mit entgegenkommendem Motorradfahrer kollidiert - Motorradfahrer wird mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Eberbach (ots)

Ein 62-jähriger Motorradfahrer wurde nach einem Zusammenstoß mit einem Renault am Sonntag, gegen 14:50 Uhr, in der Wilhelm-Blos-Straße mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Mann war mit seinem Motorrad in Richtung Friedrichsdorfer Landstraße unterwegs, als ihm an der Einmündung zum "Neuen Weg" ein 79-jähriger Renault-Fahrer die Vorfahrt nahm. Der Renault-Fahrer wurde eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet und wollte nach links in den "Neuen Weg" abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß kam. Durch den heftigen Aufprall wurde der Motorradfahrer gegen die Windschutzscheibe des Renaults geschleudert und prallte dann gegen den Suzuki eines 53-Jährigen, der an der Kreuzung verkehrsbedingt wartete. Der 62-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wo sich dann aber herausstellte, dass er sich glücklicherweise "nur" Prellungen und Schürfwunden zuzog. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Während der Suzuki noch fahrbereit blieb, entstand am Kraftrad sowie am Renault Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell