POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Droste-Hülshoff-Weg/ Erneuter Einbruch in Schule

Coesfeld (ots)

Erneuter Einbruch in die Sekundarschule Legden-Rosendahl am Droste-Hülshoff-Weg in Osterwick. Im Zeitraum zwischen Sonntag (7. Juli), 12 Uhr und Montag, 6.15 Uhr sind Unbekannte ins Schulgebäude eingestiegen und haben dort mehrere Bürotüren aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Am Sonntagmorgen war bereits ein Einbruch in die Schulkantine gemeldet worden. Die Täter hatten eine Glastür aufgehebelt. Tatzeit: zwischen Samstag, 12 Uhr und Sonntag, 9.45 Uhr. Die Ermittlungen dauern an. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

