Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: VW-Fahrer missachtet an Kreuzung rote Ampel und kollidiert mit Mercedes - Zwei Verletzte und ca. 20.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag, kurz nach 13 Uhr, an der Kreuzung Schubertstraße/Wilhelm-Varnholt-Allee ereignet hat. Ein 89-jähriger VW-Fahrer bog bei roter Ampel von der Schubertstraße nach rechts in die Wilhelm-Varnholt-Allee ab und kollidierte dabei mit einem aus Richtung Augustaanlage kommenden Mercedes eines 22-Jährigen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden beide Autofahrer verletzt. Während der Verursacher eine ärztliche Behandlung vor Ort ablehnte, wurde der 22-Jährige in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren so sehr beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

